Perla di Yildiz, la Juve conduce 1-0 sul Genoa all’intervallo. Gatti ko

La Juventus conduce 1-0 sul Genoa a fine primo tempo, nella gara di esordio di Igor Tudor sulla panchina bianconera. Decide per ora una perla di Kenan Yildiz.

Parte forte la Juve, Vlahovic semina il panico nella difesa del Genoa, si salvano gli ospiti. Con il passare dei minuti il Genoa prende campo. Chance di Pinamonti che si libera di Renato Veiga, ma Gatti è bravo a contrastarlo prima che entrasse in area. Sul contrasto il difensore si fa male, ma stringe i denti per una decina di minuti.

Al 27′ Juve in vantaggio. Un rimpallo favorisce Yildiz che si libera di un paio di difensori ed entra in area, segnando un grandissimo gol. Subito dopo il gol, cambio per i bianconeri con Gatti che chiede il cambio, ed entra Kalulu.

Al 43′ ancora Juve, ci prova Vlahovic che gira, palla centrale. Finisce il primo tempo con i bianconeri avanti 1-0.

Foto: Instagram Juventus