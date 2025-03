Perla di Orsolini, il Bologna vince a Venezia e blinda il quarto posto. 1-1 tra Como e Empoli

Concluse le gare delle 15 in Serie A. Colpo del Bologna a Venezia. Una perla di Orsolini fa continuare a volare gli emiliani che blindano il quarto posto ancora per un’altra settimana, mettendo pressione alle inseguitrici. A Como finisce 1-1 la sfida con l’Empoli.

A Venezia gara equilibrata, prova il Venezia ad impostare la gara all’inizio, ma la chance più grande è quella che capita a Orsolini al 17′, che semina il panico, ma Radu salva. La chance migliore ce l’ha il Venezia al 29′. Zerbin si presenta in area di rigore, grandissima parata di Skorupski. Risponde il Bologna ancora con Orsolini, para facilmente Radu. Pericoloso ancora il Venezia, colpo di testa da corner, palla che sfiora il palo. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa, parte alla grande il Bologna, ancora con l’uomo in più, Orsolini. Grandissimo gol dell’esterno del club emiliano. Il Bologna si abbassa un po’, il Venezia cresce e mette in difficoltà gli emiliani. Ci vuole un grande Skorpuski in un paio di occasioni a fermare gli attacchi del Venezia. Nel finale, il Bologna spreca alcune ripartenze, per chiudere la gara, ma il risultato che conta non cambia. Finisce 1-0 per il Bologna, che vola a 56 punti, sempre più quarto, a +4 sulla Juve chiamata a rispondere alle 18. Il Venezia è sempre penultimo a 20.

A Como parte forte la compagine di casa. Ritmi altissimi nei primi minuti. Al 20′, arriva il gol dei lariani, con Goldaniga di testa, ma in fuorigioco. Il Como fa gioco, con possesso palla, trame ben organizzate, ma quando parte l’Empoli fa paura in ripartenza. Doppia chance per Kouame pericoloso, soprattutto di testa al 35′, palla fuori. Ma ancora l’Empoli, cross di Kouame, di testa di Grassi, palo clamoroso che salva il Como al 38′.

Si va all’intervallo sullo 0-0 ma sembra l’Empoli di inizio stagione, contro un Como spento.

Nella ripresa, il copione non cambia, il Como parte con il possesso palla, ma l’Empoli in ripartenza fa paura. Kouame al 52′ a porta vuota ha una clamorosa chance, palo a porta vuota per l’attaccante. E arriva la beffa per i toscani. Il Como, al primo tiro in porta, trova il gol. Ci pensa Douvikas al 61′ a trovare la rete del vantaggio lariano. Primo gol in massima serie per l’attaccante.

L’Empoli si ribella al risultato, e arriva il pareggio al 75′. Cross in mezzo, Kouame stacca di testa, gran gol per l’attaccante ex Fiorentina. Kouame ha una grande chance all’88’ addirittura del colpaccio, da solo davanti al portiere, palla alta però. Empoli che finisce in 10, rosso per Fazzini per un fallo su Ikone. Finisce 1-1 tra Como e Empoli. In classifica, l’Empoli tiene a distanza la terz’ultima, salendo a 30 punti, l’Empoli resta a 23 al terz’ultimo posto.

