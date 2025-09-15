Perla di Nico Paz: il Como è in vantaggio 1-0 contro il Genoa all’intervallo
15/09/2025 | 21:37:12
Il Como conduce 1-0 a fine primo tempo nella gara contro il Genoa. Decide per ora una perla, super, di Nico Paz che ha illuminato la gara.
Parte subito alla grande il Como, al 15′ magia stupenda di Nico Paz che strappa applausi e sblocca la gara del Sinigaglia. Il Genoa prova a scuotersi ma concede spazi clamorosi. Alla mezz’ora contropiede clamoroso dei lariani, Cunha si presenta davanti a Leali, ma il portiere del Genoa salva in uscita. La palla arriva a Morata che a porta vuota la butta fuori.
Al 33′ doppia chance clamorosa del Genoa. Colombo calcia a colpo sicuro, para Butez. Sulla respinta ancora Butez salva.
Capovolgimento di fronte, Morata calcia, palla fuori. Il primo tempo termina 1-0 per il Como.
Foto: sito Como