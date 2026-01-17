Perla di Lobotka, il Sassuolo ci prova fino alla fine, ma il Napoli torna a vincere

17/01/2026

Il Napoli riparte e batte 1-0 il Sassuolo grazie a una perla di Lobotka nel primo tempo. Finale in attacco della squadra di Grosso, ma il Napoli resiste e strappa con le unghie e con i denti tre punti importanti che riportano Conte a -6 dall’Inter. A sbloccare la partita ci ha pensato Lobotka, tornato al gol dopo tre anni in Serie A. Dopo il gol del regista slovacco però è salito in cattedra il Sassuolo e Milinkovic-Savic ci ha messo le mani in un paio di occasioni. Nella ripresa due tegole si abbattono sulla testa di Conte: escono per infortunio Elmas e Rrahmani per Lang e Buongiorno. Il Sassuolo alza il baricentro e va a caccia del pareggio, ma senza trovare la rete. Il Napoli riparte dopo tre pareggi consecutivi.

