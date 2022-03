Perla di Lautaro, ma all’Inter non basta. Espulso Sanchez. Tre legni del Liverpool

Un’Inter tutto cuore, espugna Anfield per 1-0, grazie a una perla di Lautaro Martinez. Un risultato che però non basta per accedere ai quarti di finale, passa il Liverpool in virtù del 2-0 a San Siro di tre settimane fa.

Inter che ha approcciato meglio la gara, ma con i reds che con il passare dei minuti hanno preso le misure ai nerazzurri e fatto la partita.

Intorno alla mezz’0ra, gara interrotta per circa 5 minuti, per un malore ad in tifoso del Liverpool nella Curva Kop. Gara poi ricominciata senza problemi.

Traversa del Liverpool subito dopo con Matip, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Non molte altre emozioni nel primo tempo, il Liverpool ha poi controllato la gara, sfiorando la rete su punizione al sesto minuto di recupero con Alexander-Arnold.

L’Inter perde De Vrij a fine primo tempo, per un problema muscolare, al suo posto entra D’Ambrosio.

Nella ripresa, palo di Salah a colpo sicuro al 55′, dopo una disattenzione dell’Inter in difesa.

L’Inter sblocca la gara di Anfield al 62′, con un grandissimo gol di Lautaro Martinez che torna a segnare in Champions dopo un anno e mezzo.

L’Inter prova a gelare Anfield e regalare mezz’ora da sogno ai tifosi nerazzurri.

Ma dopo pochi second, Sanchez rovina tutto. Già ammonito, il cileno incappa un secondo cartellino giallo, che complica l’impresa, già complicata dei nerazzurri, che comunque sono in corsa per provare a segnare un altro gol in casa del Liverpool e provare portare la gara ai supplementari.

Il Liverpool ha subito la palla del pareggio, ancora con Salah, che però ancora una volta centra il palo, con Handanovic battuto.

I reds controllano il possesso, provando ad abbassare i ritmi, sfruttando anche l’uomo in più. Nel recupero, il Liverpool ha diverse palle anche per pareggiare, ma non riesce a segnare.

Finisce 1-0 per l’Inter, nerazzurri che escono a testa altissima, al cospetto di un ottimo Liverpool.

Foto: Twitter Inter