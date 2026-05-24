Perla di Hernani e gol di Caso. Il Monza vede la Serie A con il 2-0 a Catanzaro
24/05/2026 | 22:08:05
Finale di andata playoff di Serie B che emette un verdetto importante. Il Monza si prende il primo atto con un secco 2-0 in casa del Catanzaro.
Al 3′ che partenza del Monza. Birindelli calcia da fuori, palla sulla traversa. Il Catanzaro risponde, Pittarello sfiora il pareggio. Nella ripresa tanto equilibrio, le squadre si equivalgono. Ci vuole una perla di Hernani a sbloccare l’equilibrio. Un gol clamoroso che sblocca la sfida del Ceravolo.
Catanzaro che cerca di reagire e si deve allungare per cercare il pareggio e all’89’ subisce un contropiede importante per il 2-0 Monza con Caso. Finisce così, il Monza venerdì può chiudere i conti anche perdendo 2-0 in casa.
Foto: X Monza