Perla di Fabian Ruiz: Gattuso sbanca a casa Conte

Il Napoli si aggiudica l’andata della prima semifinale di Coppa Italia. La squadra di Gattuso batte a domicilio l’Inter con il punteggio di 1-0 al termine di una gara combattuta e molto fisica. A San Siro, dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, decide una perla di Fabian Ruiz al 57′: il centrocampista spagnolo salta un paio di avversari e supera Padelli con una perfetta conclusione a giro dal limite dell’area. Agli uomini di Conte non basta l’assedio finale per evitare la sconfitta. Al Meazza fa festa il Napoli, che fa suo il primo round di Coppa. Il match di ritorno è in programma al San Paolo il 5 marzo.

Foto: Twitter ufficiale Napoli