Perla di Arnautovic e rigore di Calhanoglu, l’Inter vola in semifinale contro il Milan: 2-0 alla Lazio

L’Inter vola in semifinale di Coppa Italia: 2-0 alla Lazio nella notte di San Siro. Il primo vero squillo della gara arriva al 18′ con l’imbucata di Tchaouna per Isaksen, ma il bel diagonale dell’ala danese viene deviata in angolo da un attento Martinez. Al 21′ arriva anche il primo cambio – forzato – della gara. Problemi per Matteo Darmian che si accascia al suolo richiamando lo staff sanitario nerazzurro a causa di un problema fisico. Al suo posto Denzel Dumfries. Al 38′ si sblocca la gara con un grande gol firmato da Marko Arnautovic che raccoglie la respinta della difesa biancoceleste e dal limite all’area lascia andare un tiro al volo che non lascia scampo a Mandas. Nella ripresa arriva anche il raddoppio dell’Inter, 2-0 sulla Lazio al 77′ segnato da Hakan Calhanoglu. Freddo il turco nel calciare dagli undici metri, dopo che il subentrato Correa si era conquistato il rigore dopo un contatto con Gigot. Termina così a San Siro, l’Inter è la terza semifinalista di questa edizione di Coppa Italia. Adesso, per gli uomini di Inzaghi ci sarà il Milan.

Foto: Instagram Inter