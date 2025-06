Perisic vicino al Barcellona. Affare a costo zero

11/06/2025 | 10:28:58

Secondo Mundo Deportivo, Perisic sarebbe vicino al Barcellona per l’attacco. Perisic arriverebbe a parametro zero e l’ingaggio non rappresenterebbe un ostacolo per il Barça. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo, il calciatore (in scadenza il 30 giugno) ha espresso la volontà di continuare a competere ai massimi livelli, per arrivare in piena forma al Mondiale 2026. Flick aveva già allenato il croato al Bayern Monaco nel 2020. Nella stagione da poco conclusa con il PSV, il croato ex Inter ha raccolto 35 partite, 16 gol e 11 assist.

Foto: Instagram PSV