Perisic: “Stiamo facendo male. Per passare il turno serve molto di più”

L’esterno della Croazia e dell’Inter, Ivan Perisic, ha parlato nel post gara del match tra Croazia e Repubblica Ceca, un pareggio che tiene vive le speranze croate di passare il turno.

Queste le sue parole: “Come mi spiego il momento? Semplicemente non stiamo giocando bene. Non so il motivo. Abbiamo iniziato male la partita, poi l’abbiamo pareggiata, ma dobbiamo mostrare molto di più contro la Scozia. Un pareggio che ci tiene ancora vivi per superare il turno ma bisogna fare passi avanti se vogliamo giocarci le nostre chance in questi Europei”

Foto: Twitter uff. Euro 2020