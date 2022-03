Perisic sta già meglio: l’Inter punta ad averlo contro il Liverpool

Ha stupito l’assenza di ieri di Perisic, che avrebbe dovuto iniziare la partita dalla panchina per dare il suo contributo in caso di necessità. Il riposo, invece, è stato totale a causa di un affaticamento muscolare. Le notizie provenienti oggi da Appiano sono più confortanti: dopo la tribuna contro la Salernitana, Perisic ha svolto l’allenamento odierno parzialmente in gruppo. Per questo motivo, nonostante Gosens abbia manifestato segnali più che incoraggianti nello spezzone a disposizione, l’Inter e Inzaghi tirano un sospiro di sollievo in ottica Liverpool: il croato potrebbe farcela, se non per una maglia da titolare per entrare a gara in corso.

Foto: Twitter Inter