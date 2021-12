Perisic: “Sempre bello fare gol, bisogna continuare così. Rinnovo? C’è tempo”

Ivan Perisic, centrocampista croato dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la manita alla Salernitana:

“E’ sempre bello fare gol, la cosa più importante però era vincere: dobbiamo continuare così. Stiamo bene, si vede sul campo dove tutti difendono e tutti attaccano. Abbiamo trovato equilibrio, stiamo facendo bene. La partita contro il Napoli può essere quella della svolta, lottiamo tutti e si vede. Non sono più ala, adesso gioco come quinto e anche io devo continuare così perchè fa piacere giocare con questa squadra.

Rinnovo? Nessuna novità, non abbiamo ancora parlato. C’è ancora tempo”. Foto: Twitter Inter