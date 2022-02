Perisic sblocca il derby: 1-0 Inter all’intervallo. Handanovic e Maignan protagonisti

È terminato 1-0 il primo tempo tra Inter e Milan. La cronaca dei primi 45 minuti di gioco, parte al 10’ con il gol annullato a Dumfries, per fuorigioco di Perisic al momento del cross. All’11’ miracolo di Maignan su un tiro dal limite di Brozovic, deviato involontariamente da Kalulu. Al 26’ ci ha provato Barella a portare in vantaggio i nerazzurri, con un tiro a giro da dentro l’area che esce di poco, sulla destra di Maignan. Portiere del Milan assoluto protagonista che al 27’ è ancora miracoloso su Dumfries, con un tiro respinto da distanza ravvicinata. Il Milan si vede solo al 35’ un tiro di Tonali sventato da Handanovic in tuffo. Al 38’ l’Inter passa in vantaggio con un corner battuto da Chalanoglu, Perisic tutto solo in area, al volo con il piattone insacca alle spalle di Maignan.

FOTO: Twitter Inter