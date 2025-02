Perisic-Saibari-Flamingo, il PSV ribalta l’andata ed elimina la Juve dalla Champions (3-1)

Il PSV vola agli ottavi di finale di Champions League: eliminata la Juventus dopo i tempi supplementari, 3-1. Al 10′ il difensore della Juventus si è accasciato al suolo per un problema muscolare. Nessun dubbio per il difensore che ha chiesto subito il cambio: al suo posto Andrea Cambiaso. Gli olandesi tengono le redini dell’incontro, ma i bianconeri si difendono con ordine. E al 32′ arriva la prima vera occasione della gara è a tinte bianconere: Koopmeiners imbuca per Kolo Muani, la deviazione della difesa olandese agevola il centravanti francese che salta il portiere con un tocco sotto, ma non riesce a ribadire la palla in fondo al sacco. Partono forte i padroni di casa nella ripresa, ma la conclusione di Lang trova solo l’esterno della rete. Immediata la risposta della Juve con l’imbucata di McKennie per Kolo Muani, ma la conclusione della francese trova l’opposizione di Benitez. A sbloccare la gara, però, sono i padroni di casa al 53′ con il forte diagonale di Ivan Perisic. Seconda rete del croato ai bianconeri. Gli olandesi alzano i giri del motore e si rendono ancora pericolosi, chiamando Gatti a compiere gli straordinari e murare due conclusioni a pochi passi dalla porta difesa da Di Gregorio. Al 62′ arriva la risposta dei bianconeri: calcio di punizione di Koopmeiners, la difesa del PSV respinge al limite dell’area dove arriva Weah che lascia andare un siluro che si insacca all’angolino. L’assistente segnala la posizione di fuorigioco, ma dopo il check del VAR l’arbitro convalida la rete. Al 74′ torna avanti il PSV con la rete firmata da Ismael Saibari. C’è ancora lo zampino di Perisic, che sfonda sulla destra e trova a centro area De Jong: il centravanti fa sponda e pesca l’accorrente compagno, che da due passi batte Di Gregorio. Al 98′ arriva il 3-1 del PSV sulla Juventus, con gol segnato da Ryan Flamingo, un altro ex Serie A che punisce i bianconeri. Azione rocambolesca degli olandesi, con Bakayoko che se ne va in area e appoggia al centro dove un rimpallo tra Gatti e Di Gregorio fa arrivare la palla a Flamingo, per il comodo tocco ravvicinato. Immediata la risposta bianconera con il cross di Mbangula che pesca in area Vlahovic, ma è solo il palo a fermare il tentativo del centravanti serbo. Al 112′ ci prova Thuram in percussione, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Al 119′ Til ha sui piedi l’occasione per chiudere definitivamente la gara ma Di Gregorio si supera e devia in calcio d’angolo. Termina così a Eindhoven, il PSV vola agli ottavi di finale. La Juventus – dopo Atalanta e Milan – saluta la Champions.

Foto: Instagram PSV