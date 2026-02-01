Perisic resta in Olanda. Il ds del PSV: “Ivan non si muove da qui”

01/02/2026 | 16:27:59

Il direttore sportivo del PSV, Marcel Brands, ha parlato ai microfoni di Voetbalprimeur. Queste le sue parole sul futuro di Ivan Perisic:

“Si è scritto e detto tanto sull’argomento, ma da parte nostra non abbiamo mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Abbiamo parlato direttamente con Perisic: pare che qualcuno lo abbia contattato, ma ormai funziona così nel calcio moderno. In ogni caso, lui resta con noi”.

Foto: Instagram PSV