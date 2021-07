Perisic per Florenzi: non è un’idea di scambio, ma fantamercato

Ivan Perisic alla Roma. Alessandro Florenzi all’Inter. Per molti è molto più di un’idea di scambio, al punto che in questi minuti vengono dedicate addirittura trasmissione radiofoniche sull’argomento. “A me risulta che sia una cosa in piedi..” e avanti con bla-bla-bla. Per il rispetto che si deve a chi cerca notizie attendibili ci sembra il caso di chiarire: Perisic per Florenzi non è un’idea di scambio, ma più semplicemente fantamercato. Florenzi troverà una soluzione dopo il rientro alla Roma dal prestito con il Paris Saint-Germain. Perisic ha un contratto in scadenza, al momento è dentro l’Inter, se arrivassero offerte più avanti verrebbero valutate. Non abbiamo dubbi che il croato possa piacere a Mourinho, ma lo scambio con Florenzi è fantamercato.

Foto: Twitter Inter