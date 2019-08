Perisic non parte per Valencia: il Bayern è sempre più vicino

Ivan Perisic non è partito con l’Inter per Valencia, chiaro segnale di una cessione sempre più vicina. Ieri vi avevamo raccontato che mancava l’ultimo sì al Bayern e che l’Inter avrebbe accettato la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Tutto questo dopo aver provato, un paio di sere fa, a chiedere la cessione a titolo definitivo, aprendo poi al prestito con diritto. La valutazione che dà l’Inter è sotto i 25 milioni, le ultime riflessioni di Perisic si tramuteranno molto probabilmente in un sì, destinazione Bayern. Nel rispetto delle strategia Inter: dopo Nainggolan, ora Perisic che due settimane fa sembrava dentro il progetto, ma che poi è stato scaricato da Antonio Conte. Prossima fermata, Icardi…

Foto: Twitter Inter