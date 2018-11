Perisic: “La Premier è un sogno, ma ora penso solo a far vincere l’Inter. In futuro…”

Alla vigilia di Tottenham-Inter, Ivan Perisic ha parlato così in conferenza stampa: “Noi siamo pronti per fare bene. Giocheremo sempre per vincere. Futuro in Premier? Tutto è possibile, al momento sono concentrato solo sull’Inter. Giocare in Inghilterra sarebbe un sogno, come ho detto tante volte. Strascichi del mondiale? Mi interessa solo far vincere l’Inter, non ho fatto una preparazione adeguata ma lavoro duro, dando il massimo per la squadra”.

Foto: sito ufficiale Inter