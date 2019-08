Il neo acquisto del Bayern Monaco Ivan Perisic, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore bavarese. Queste le sue parole al canale tematico della società:“Sono molto felice di essere tornato in Germania. Il Bayern è uno dei più grandi club in Europa. Vogliamo vincere non solo in Bundesliga e in Coppa di Germania ma anche in Champions League”.

Foto: Twitter Bayern Monaco