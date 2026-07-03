TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Perisic: “Eliminazione che fa male. Nazionale? Ho 37 anni, farò le mie valutazioni”

03/07/2026 | 11:43:02

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Ivan Perisic, esterno della Croazia, ha parlato ai canali della FIFA dopo l’eliminazione dal Mondiale contro il Portogallo.
Le sue parole: “Sinceramente fa male, forse ancora di più rispetto al 2016, quando avevamo ugualmente dominato per tutta la partita; oggi abbiamo avuto persino le occasioni migliori. Abbiamo regalato loro i gol, resta il rammarico. La vita va avanti, bisogna dimenticare sia le vittorie che le sconfitte, bisogna guardare alle prossime partite. Dobbiamo riposare bene e prepararci per la nuova stagione. Nel primo tempo siamo rimasti troppo in un blocco basso, ma all’intervallo ci siamo accordati per correggere alcune cose e le abbiamo sistemate. È andata meglio, abbiamo dominato, peccato, abbiamo dato il massimo. Abbiamo avuto le nostre opportunità, ma non abbiamo fatto gol”.

Sui gol annullati: “Dicono che l’ha toccata, non l’ha toccata, non conosco nemmeno il regolamento. Sul primo gol c’era un leggero fuorigioco, non l’hanno proprio mostrato sul maxischermo. La partita è stata bella, aperta da entrambe le parti. Abbiamo dimostrato ancora una volta che possiamo giocare contro le grandi squadre, il Portogallo è una squadra formidabile. Credo che oggi ci siamo mostrati nel modo migliore”.

Sul futuro in Nazionale: “Spero di sì. Non sono proprio in un’età in cui posso dire al 100% che continuerò, ho 37 anni, dovrò fare valutazioni. Ma finché non ci saranno infortuni, finché sarò sano, finché potrò fare la differenza in campo come è successo in questo torneo, io ci sarò. Cosa succederà domani, non lo so. Darò tutto me stesso, lavorerò ogni giorno per essere al top della forma. Questa è l’unica cosa che posso promettere”.
Foto: Instagram Perisic