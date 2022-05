Perisic e due volte Correa: l’Inter seconda, chiude con un 3-0 alla Samp

Sognare era legittimo, perché finché c’è vita (e aritmetica) c’è speranza. Il sogno non si è trasformato in realtà, e la vittoria 3-0 ottenuta contro la Sampdoria (nel segno di Correa, autore di una doppietta, e Perisic) non ha permesso all’Inter di vincere lo Scudetto, andato agli eterni rivali del Milan. Nerazzurri che terminano a due punti dai rossoneri, chiudendo una stagione comunque positiva grazie ai due punti ottenuti.

Foto: Instagram Correa