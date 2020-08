Perisic: “Contento del triplete, peccato non averlo vinto con l’Inter”

Al termine del match vinto dal Bayern, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Ivan Perisic: “Vincere alla prima finale di Champions è bellissimo. Peccato che i tifosi non c’erano, proveremo a festeggiare meglio a casa nostra. Mi dispiace non aver vinto qualcosa nei miei quattro anni all’Inter, ma ora sono felice per aver conquistato il triplete al Bayern. Ho ancora due anni di contratto con i nerazzurri, vedremo cosa succederà. Nel calcio tutto è possibile, dobbiamo parlarci e vedere”.

Foto: Twitter Bayern