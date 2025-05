Perisic conquista l’Eredivisie con il PSV: “Abbiamo fatto il miglior gioco d’Olanda”

18/05/2025 | 22:10:38

Ivan Perisic è tornato grande protagonista in Olanda. L’esterno croato ex Inter ha messo la firma sulla vittoria per 3-0 contro lo Sparta Rotterdam, siglando uno dei gol che hanno permesso al PSV Eindhoven di conquistare l’Eredivisie. Durante l’intervista concessa a ESPN, il croato ha cosi1 esultato: “Grazie alla pressione del Feyenoord abbiamo continuato a lottare per il secondo posto. Poi l’Ajax ha perso molti punti e noi ne abbiamo approfittato. Siamo rimasti concentrati fino all’ultimo giorno. Penso che alla fine sia una vittoria meritata. Abbiamo giocato un calcio fantastico, soprattutto all’inizio e alla fine della stagione. A metà abbiamo lasciato qualche punto per strada, ma nel complesso siamo stati la squadra migliore nei Paesi Bassi”.Per Perisic si tratta del quarto titolo nazionale in carriera.

Foto: Instagram PSV