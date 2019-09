Perisic confessa: “Nel 2017 volevo andare allo United. È stato doloroso rimanere all’Inter”

Ivan Perisic, esterno di proprietà dell’Inter attualmente in prestito al Bayern Monaco, ha parlato in merito al suo mancato passaggio nel 2017 al Manchester United ai microfoni di The Athletic: “Sono stato molto vicino ai Red Devils. È stato fantastico quanto ho ricevuto la telefonata di José Mourinho. Sarebbe stato difficile dirgli di no e infatti volevo accettare la sua proposta. Era il mio sogno giocare in un altro grande campionato come la Premier League, ma non è successo. È stato un grande dolore per me, ma non voglio entrare nei dettagli. Ho scoperto da solo i veri motivi del mancato completamento della trattativa due anni dopo”.

Foto: Bayern Monaco Twitter