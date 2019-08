Perisic, 4 anni di Inter prima dei saluti: lo aspetta il Bayern

Ivan Perisic è sempre più vicino al Bayern Monaco. L’esterno croato non è partito con l’Inter per Valencia, chiaro segnale di una cessione ormai imminente. Operazione in prestito oneroso (da 5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 20, anche oggi ci sono stati altri contatti tra le parti, ci avviciniamo a grandi passi alla fumata bianca. La scelta è stata fatta, Perisic ha sciolto le ultime riserve e sta preparando la partenza per la Germania. Il croato, approdato in nerazzurro nell’estate del 2015, si appresta così a salutare l’Inter dopo 4 anni in cui ha collezionato 162 presenze (tra campionato e coppe) impreziosite da 40 reti e 37 assist. Ora il Bayern lo aspetta, per Perisic si tratta di un ritorno in Bundesliga dopo le esperienze con le maglie di Borussia Dortmund e Wolfsburg.

Foto: Twitter ufficiale Inter