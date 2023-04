Perisan: “Quest’anno usciamo con 4 punti da San Siro. Credo sia storico. La salvezza? Con la Cremonese possiamo chiudere i conti”

Samuele Perisan, portiere dell’Empoli, ha parlato dopo il pareggio contro il Milan a San Siro.

Queste le sue parole: “Questo punto vale tantissimo, è stata una partita dura e un punto a San Siro è tanta roba per noi, che muoviamo la classifica. Quest’anno usciamo con 4 punti da San Siro. Credo sia storico. L’Empoli è questo, una squadra umile che cerca di mgliorare di settimana in settimana dimostrandolo in gara. Ci alleniamo tanto e aspettiamo la partita tutta la settimana. Ce la possiamo giocare con tutti, siamo l’Empoli e non abbiamo paura di nessuno. La salvezza? Venerdì avremo una partita fondamentale contro la Cremonese, sarà una partita come le altre e la dovremo affrontare con umiltà”.

Foto: sito Empoli