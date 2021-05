Perinetti: “Non resto al Brescia. Tornare al Bari? Non credo che mi chiameranno”

Ai microfoni di Radio Bari, Giorgio Perinetti, ds del Brescia, ha parlato del suo futuro e di un ipotetico ritorno al Bari: “Ho parlato con il presidente Cellino, e abbiamo deciso di non proseguire il rapporto. Tornare a Bari? Per convincermi, basterebbe una telefonata. Ma ogni proprietà ha le sue esigenze e i suoi obiettivi, e non credo che succederà. Andai via dalla Puglia solo perché me lo chiesero i Matarrese, all’epoca. Altrimenti, sarei rimasto”.

Foto: Zimbio