Perinetti: “Napoli sarebbe il posto perfetto per Dybala”

Giorgio Perinetti conosce bene Paulo Dybala, avendo condiviso con l’argentino una stagione in quel di Palermo, precisamente quella 2013-2014, quando la Joya ha conosciuto un campionato ostico come la Serie B e il dirigente era Direttore Tecnico del club. Raggiunto da Radio Kiss Kiss Napoli, queste le sue dichiarazioni sul calciatore della Juventus che, come noto, non rinnoverà con i bianconeri: “Napoli sarebbe il posto perfetto per lui, è argentino e conosce bene il campionato. Napoli sarebbe il top per un calciatore come lui, poi non so cosa sceglierà. Non lo direi solo a Paulo di andare al Napoli, ma a lui in particolare“.

Foto: Twitter Juventus