Perinetti: “La vita mia co li presidenti”

02/06/2026 | 10:06:11

Giorgio Pertinetti sul suo profilo Instagram aperto da qualche giorno ha emozionato pubblicando un video con una lunga poesia in cui ripercorre le tappe della sua avventura come dirigente nell’incontro con i vari presidenti. Ha spiegato che questi versi sono nati dopo una vita passata a firmare contratti e a guardare rettangoli verdi rendendo publica una parte intima e nascosta della sua persona:

La vita mia co li presidenti

Da cinquant’anni sto in sto pallone

Cominciai giovane cor giovane Anzalone

Poi passo dopo passo come a scola

So cresciuto cor grande Dino Viola

Ma pe’nun famme più chiama’ regazzino

M’annetti a fa scafa’ da Corrado Ferlaino

Ma pe’ lavora’ se va a tutti li pizzi

E giù fino a Palermo co Ferrara e co Polizzi

Ma la Vita Nun è come la pensi

E infatti de botto me chiama Franco Sensi

Ho avuto dirigenti ricchi e poverelli

Ma puro è vero Gianni e Umberto Agnelli

L’ istinto però era degli avventurosi

E me spinsi a fa Giochi da Preziosi

Era tempo proprio d’elezioni

E Sensi me rivolle co D’Antoni

Non tutti i Presidenti sono saldi

Io me ne accorsi a Napoli co Naldi

Quando ogni cosa me pareva annasse buca

Ottenni la fiducia col sogno de De Luca

Ho fatto forse male a negamme a Berlusconi

Pe ritrovamme poi in mano ad Angeloni

Ma essendo la Vita piena de sorprese

Eccome pronto a di grazie a Matarrese

Costretto lascio Bari dispiaciuto

A Siena me risveja Er Monte ben pasciuto

Er carcio se sa Nun c ha confini

Da capo a Palermo Dar vivace Zamparini

Vince però Nun serve a niente

E le valige faccio immantinente

Intanto Daniela mia unica amata Presidente

Me vola in Cielo senza pote’ fa niente

Distrutto annavo co la testa china

In laguna me la riarza dagli USA Tacopina

Nessuna esperienza però risulta eterna

E Preziosi riaccende la Lanterna

La pandemia me stende come fosse vino

Dar divano me strappa un diabolico Cellino

A Siena son tornato in gran letizia

Ma LArmeno di colpo interrompe l amicizia

Pep lo spagnolo me riporta da Cellino

Ma l annata se rivela davvero un gran casino

E mentre mi sfiora un certo quale vento

Dal grande D ‘ Agostino invece mi presento

A Palermo nun so proprio di de no

Un Conte me riporta indietro un po’

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Er Carcio se sa premia geni ma anche puro inetti

Io me contento d’ esse stato Perinetti

Foto: Instagram Pertinetti