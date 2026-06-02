Perinetti: “La vita mia co li presidenti”
02/06/2026 | 10:06:11
Giorgio Pertinetti sul suo profilo Instagram aperto da qualche giorno ha emozionato pubblicando un video con una lunga poesia in cui ripercorre le tappe della sua avventura come dirigente nell’incontro con i vari presidenti. Ha spiegato che questi versi sono nati dopo una vita passata a firmare contratti e a guardare rettangoli verdi rendendo publica una parte intima e nascosta della sua persona:
La vita mia co li presidenti
Da cinquant’anni sto in sto pallone
Cominciai giovane cor giovane Anzalone
Poi passo dopo passo come a scola
So cresciuto cor grande Dino Viola
Ma pe’nun famme più chiama’ regazzino
M’annetti a fa scafa’ da Corrado Ferlaino
Ma pe’ lavora’ se va a tutti li pizzi
E giù fino a Palermo co Ferrara e co Polizzi
Ma la Vita Nun è come la pensi
E infatti de botto me chiama Franco Sensi
Ho avuto dirigenti ricchi e poverelli
Ma puro è vero Gianni e Umberto Agnelli
L’ istinto però era degli avventurosi
E me spinsi a fa Giochi da Preziosi
Era tempo proprio d’elezioni
E Sensi me rivolle co D’Antoni
Non tutti i Presidenti sono saldi
Io me ne accorsi a Napoli co Naldi
Quando ogni cosa me pareva annasse buca
Ottenni la fiducia col sogno de De Luca
Ho fatto forse male a negamme a Berlusconi
Pe ritrovamme poi in mano ad Angeloni
Ma essendo la Vita piena de sorprese
Eccome pronto a di grazie a Matarrese
Costretto lascio Bari dispiaciuto
A Siena me risveja Er Monte ben pasciuto
Er carcio se sa Nun c ha confini
Da capo a Palermo Dar vivace Zamparini
Vince però Nun serve a niente
E le valige faccio immantinente
Intanto Daniela mia unica amata Presidente
Me vola in Cielo senza pote’ fa niente
Distrutto annavo co la testa china
In laguna me la riarza dagli USA Tacopina
Nessuna esperienza però risulta eterna
E Preziosi riaccende la Lanterna
La pandemia me stende come fosse vino
Dar divano me strappa un diabolico Cellino
A Siena son tornato in gran letizia
Ma LArmeno di colpo interrompe l amicizia
Pep lo spagnolo me riporta da Cellino
Ma l annata se rivela davvero un gran casino
E mentre mi sfiora un certo quale vento
Dal grande D ‘ Agostino invece mi presento
A Palermo nun so proprio di de no
Un Conte me riporta indietro un po’
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Er Carcio se sa premia geni ma anche puro inetti
Io me contento d’ esse stato Perinetti
Foto: Instagram Pertinetti