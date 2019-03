Perinetti: “Su Kouame prima c’era il Napoli, ma ora in Premier League…”

Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti,è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della vittoria ottenuta contro la Juve e non solo: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione. La Juve scarica dopo la gara con l’Atletico, ma noi abbiamo fatto bene. Kouame? È giovane, è al primo campionato in Serie A, deve migliorare sotto tanti aspetti. Anche ieri ha fatto vedere di che pasta è fatto, ha tenuto in allarme tutta la difesa della Juve da solo. Ha tecnica in velocità. Deve migliorare nello scambio corto e nel saltare l’uomo da fermo. Fa tanto di quel lavoro che è logico che non si possa pretendere tutto. De Laurentiis e Preziosi ne hanno parlato, poi la cosa si è sopita. Ora lo stanno seguendo squadre di Premier League ad ogni partita, vedremo che succederà a fine stagione”.

Foto: Twitter ufficiale Genoa