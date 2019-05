Perinetti: “Il futuro di Prandelli? Faremo delle valutazioni. Sulla gara di Firenze…”

Il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, affrontando diversi temi importanti: “Le accuse a proposito della partita di ieri? Vi farei vedere le gare di altre squadre, poi giudichiamo. Non voglio fare polemica. Ora abbiamo raggiunto la salvezza e l’anno prossimo cercheremo di non ricadere nella stessa situazione. La cessione di Piatek era inevitabile, questo è il calcio. Prandelli? Faremo le nostre valutazioni. Quest’anno ci sono in programma tanti cambi di panchina…”.

Foto: twitter ufficiale Genoa