Perinetti: “Fiducia in Juric. Abbiamo riflettuto e non servono scossoni. Ora…”

Giorgio Perinetti, dirigente del Genoa, è intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX confermando la fiducia a Ivan Juric. Ecco le sue parole in merito: “Fiducia in Juric. Ci abbiamo riflettuto e abbiamo ritenuto che non ci sia la necessità di dare scossoni. La squadra è viva, ci sono miglioramenti. Sono stati commessi errori ma si può rimediare, adesso abbiamo due gare molto importanti, da non sbagliare. E anche la buona sorte dovrà tornare ad assisterci”, ha chiuso Perinetti.

Foto: sito ufficiale Genoa