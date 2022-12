Seconda sconfitta consecutiva per il Brescia, termina 3-0 a Pisa per i padroni di casa. Al termine della partita, il direttore sportivo Giorgio Perinetti ha così parlato in conferenza stampa: “Parlo io perchè mi sono permesso di sostituire il mister. Non devo spiegare questa scelta. Non è usuale? Lo so. Sono venuto io perchè me la sono sentita. Stasera è stata una partita che prosegue un momento lungo, delicato, non felice, dove non abbiamo fatto bene in tante partite. Quando si perde 3-0 si guarda solo il risultato, ma ovviamente prendere gol dopo tre minuti non aiuta. In più, c’è stato l’infortunio di Cistana che non ha aiutato”. Infine, ha così parlato della posizione del tecnico Clotet: “Visti i risultati, la squadra non ha la massima solidità. Tutti insieme possiamo tirarci fuori da questa situazione e ripartire. Il mio pensiero è che Clotet sia assolutamente in fiducia con i ragazzi: non vedo perchè dovremmo cambiare. Penso che tutti insieme possiamo andare avanti, recuperare e ripartire”.

Foto: Instagram Brescia