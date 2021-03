Perin: “Un incidente di percorso che non deve minare quanto di buono costruito. Sotto con il derby”

Mattia Perin, portiere del Genoa, ha incitato i compagni dopo il ko di questo pomeriggio a San Siro contro l’Inter, per 3-0. Una sconfitta che poteva essere ben più larga non fosse stato per le parate prodigiose del portiere.

Queste le sue parole su Instagram: “Un incidente di percorso con un avversario simile non ha la forza di mettere in discussione quanto fatto fino ad oggi e quanto faremo domani, a partire dal Derby a cui ci avvicineremo con la grinta che contraddistingue chi veste questa maglia in simili frangenti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Perin (@mattiaperin)



Foto: Sito Genoa