Perin su Bove: “Prima di giocare ci siamo accertati che fosse fuori pericolo. Altrimenti non saremmo scesi in campo”

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato a Dazn anche della vicenda di giornata, il grave malore che ha colpito Edoardo Bove in campo, nella sfida tra Fiorentina e Inter. Una situazione che per diversi minuti ha fatto temere per il peggio.

Queste le parole di Perin: “Bove? Abbiamo seguito e, prima di scendere in campo, ci siamo accertati che fosse passata la zona critica. Altrimenti, non saremmo scesi in campo. Gli facciamo un grande in bocca al lupo, non vediamo l’ora di rivederlo sul campo da avversario: è un ragazzo iper-competitivo ed è bello affrontarlo”.