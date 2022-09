Perin saluta Pandev: “Grazie per avermi insegnato più di quanto possa immaginare”

Mattia Perin, portiere della Juventus, saluta l’addio al calcio giocato di Goran Pandev, ex attaccante macedone che ha giocato con l’estremo difensore bianconero al Genoa. Ecco il messaggio di Pandev all’ex compagno, pubblicato direttamente su Instagram: “La tua più grande vittoria Goki sta nell’essere riuscito a strappare applausi da tutti i tifosi d’Italia, delle squadre in cui hai giocato e di quelli avversari, indistintamente. Per questo tuo modo silenzioso ma professionale ed umile di approcciarsi al calcio. Essere leader, alla tua maniera, è un dono, toccato a pochi. Così come sono pochi quelli che conoscono la tua ironia tagliente, che non traspare dal Goran che si vede in campo, dalla tv. Io sì, questa tua angolazione me la sono goduta e nel rapporto tra noi ha fatto la differenza. Buona nuova vita Goran e Grazie per avermi insegnato più di quanto immagini”.

Foto: Instagram Perin