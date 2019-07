Dal Portogallo: Perin, problemi alle visite mediche con il Benfica. Ora…

Il trasferimento di Mattia Perin al Benfica è per ora congelato. Il portiere bianconero, sbarcato a Lisbona nella giornata di ieri per iniziare la nuova avventura con il Benfica, oggi ha svolto le visite mediche di rito: i controlli, stando a quanto riferisce la tv portoghese Tvi24, hanno riscontrato un problema che ha creato qualche perplessità al Benfica. Ricordiamo che il club lusitano aveva trovato un accordo con la Juve per un’operazione da circa 15 milioni. Ora, prima di formalizzare eventualmente l’affare, Perin potrebbe essere sottoposto a ulteriori esami medici da parte del Benfica.

Foto: Twitter personale Perin