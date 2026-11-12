Perin: “Palermo? Non ci ho pensato un secondo. Volevo un cambiamento per riaccendermi”

12/11/2026 | 10:20:54

Mattia Perin ha parlato della sua nuova vita al Palermo, nel corso di un’ intervista concessa a La Gazzetta dello sport: “Da qualche tempo stavo meditando un cambiamento: per riaccendermi, per regalarmi una nuova giovinezza calcistica. Quando ha chiamato il Palermo non ci ho pensato un secondo, senza badare alla categoria. Juventus? Quando sei reduce da un sesto posto, è raro che per fare il salto di qualità basti una sola sessione di mercato. Servono gli incastri giusti e abnegazione al lavoro. Soprattutto serve tempo, cosa che poco si addice alla Juve dove bisogna vincere sempre. Carnevali, Massara e Spalletti hanno però le qualità per ricreare un gruppo che possa vincere”

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