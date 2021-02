Perin: “Nazionale? Ho perso un po’ di gerarchie ma sto lavorando anche per questo”

Mattia Perin, autore di numerose parate decisive nel successo del Genoa sul Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN nel post-partita:

“Stiamo dimostrando in campo la responsabilità che ci siamo dati. È bello vedere i compagni che si sacrificano così tanto, e i risultati si vedono. È quello che ci chiede anche il mister, e siamo contenti di esaudire le sue richieste”.

La Nazionale è sempre un obiettivo?

“Il c.t. mi conosce. Se non avessi la voglia di andare in Nazionale non sarei un giocatore competitivo. Non è semplice, ho perso un po’ di gerarchie perché negli ultimi anni non ho giocato tanto e devo lavorare più degli altri. Mancini sa cosa posso dare e se arriverà la convocazione ben venga, sto lavorando anche per questo”.

Foto: sito ufficiale Genoa