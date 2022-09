Perin: “Nazionale? È un desiderio che ho nel cuore, spero possa arrivare una chiamata”

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha rilasciato un’intervista in cui, tra le altre, parla apertamente del suo sogno di vestire la maglia della Nazionale. Queste le sue parole affidate a La Stampa:“C’è un ct che fa delle scelte e le rispetto. È un desiderio che è nel mio cuore e non ho mai pensato che fosse finita: quindi spero possa arrivare una chiamata, ma ora penso ad allenarmi e alla Salernitana. Il dogma della mia vita è che il duro lavoro alla fine paga sempre: vale per una squadra e per un giocatore”. Chissà che le ottime prestazioni del portiere bianconero non possano portarlo a coronare il suo sogno.

Foto: Instagram Perin