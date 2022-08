Perin: “Meglio il dodicesimo alla Juve che titolare altrove. Interesse dell’Atalanta? L’universo non ha voluto”

Il portiere della Juventus, Mattia Perin, ha parlato ai microfoni di Dazn della stagione appena iniziata: “Anche la Juventus punta allo scudetto. Qui bisogna vincere. Sappiamo che stiamo ricostruendo, ma quest’anno possiamo dimostrare di aver capito cosa abbiamo sbagliato negli anni passati. Non si può escludere nessuna big. Il Napoli ha acquistato degli ottimi giocatori, il Milan è campione d’Italia, l’Inter è la più attrezzata. La Roma ha fatto un mercato incredibile. I giocatori della Lazio avranno automatizzato alcuni meccanismi importanti di Sarri”.

Sulla sua vita da dodicesimo: “Avrei potuto finire la carriera con 400 o 500 presenze in A, ma senza aver mai giocato partite che pesano o lottato per vincere trofei. Probabilmente non ci sarebbero stati rimorsi, ma mi sarei chiesto perché non ci avessi provato seriamente. Preferisco farmi trovare pronto in un club come la Juve, piuttosto che fare 35 partite in A ma non lottare per niente”.

Infine, sull’interesse dell’Atalanta: “Quando mi ha cercato l’Atalanta, l’universo ha voluto che rimanessi alla Juve e l’ho ascoltato. Credo di aver fatto bene. Nel 2014 ho avuto la possibilità di andare al Bayern Monaco. Con la testa che ho ora sarei andato, ma c’era Neuer e allora avevo 20 anni”.

Foto: Instagram Perin