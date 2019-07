Perin in partenza per il Portogallo: “Benfica avventura avvincente, ringrazio la Juve”

Mattia Perin sarà molto presto un nuovo giocatore del Benfica, una notizia che avevamo anticipato lo scorso 7 luglio. Il portiere pochi minuti fa si è imbarcato per il Portogallo, arriverà a Lisbona in serata e poi svolgerà le visite mediche prima della firma. Lo stesso Perin haa dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “E’ un’avventura avvincente, non vedo l’ora di cominciare. Ringrazio la Juventus che mi ha dato questa possibilità: sono contento, ho voglia tornare a giocare, c’è un europeo ed è un obiettivo. Cosa mia aspetto da questa nuova esperienza? Di arrivare lì con tanto entusiasmo, penso a guarire dall’infortunio, rientrerò per metà settembre: mi hanno voluto fortemente Rui Costa e l’allenatore, sono contento ho tanta energia e voglio portarla lì a Lisbona. È sempre stata un’avventura che mi sarebbe piaciuto fare quella di andare all’estero ed è arrivata l’occasione”.

Foto: Twitter personale Perin