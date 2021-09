Perin: “Il successo contro lo Spezia ha unito ancora di più il nostro gruppo”

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Tv ufficiale del club bianconero. Di seguito un estratto delle sue parole:

“Il successo contro lo Spezia ha unito ancora di più il nostro gruppo e per noi è stato un punto di partenza per risalire la classifica. Ora il nostro obiettivo è quello di pensare a una partita alla volta”.

Inoltre, l’estremo difensore ex Genoa ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Juventus-Sampdoria:

“Torna a giocare in una giornata così importante per me è una cosa positiva. Competere nella Juventus è il sogno di tutti. Mister Allegri mi ha chiamato in estate chiedendomi di restare, dunque ho deciso di rimanere in questa grande società. Gara speciale contro la Samp? Non è una squadra come le altre, per il mio passato al Genoa. Ma cerco di essere concentrato sul presente, è una gara importante per risalire la china della classifica”.

Foto: Instagram Perin