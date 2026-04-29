Perin: “Giocare nella Juventus è un altro sport. Se non hai carisma ti risucchia e sputa fuori”

29/04/2026 | 19:00:26

Mattia Perin ha parlato così del suo percorso alla Juventus durante una intervista concessa a Speaker from iHeart: “Giocare nella Juventus è un altro sport, perché ogni pallone ha un peso specifico differente. Quando entri alla Continassa respiri proprio un’esigenza di vittoria che è folle. Io sono stato fortunato perché sono arrivato con Chiellini, Bonucci, Barzagli, dei totem… e se guardi loro, per osmosi, respiri cosa portare agli altri. C’è un’aspettativa per i campioni che ci sono stati e per le vittorie che crea ulteriori, grandissime aspettative. In allenamento, al centro sportivo… ma anche su come tu approcci e rispetti la cultura e la tradizione di questa società e su quanto tu sei disposto ad entrare in quel meccanismo che, se non hai grandi personalità e carisma, ti risucchia e ti sputa fuori senza neanche accorgertene”.

Foto: Instagram Perin