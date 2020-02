Perin: “Genoa? E’ come se non fossi mai andato via. Alla Juve ho capito che finché giochi devi vivere solo per il calcio”

Mattia Perin intervistato da Il Secolo XIX ha parlato del suo ritorno a Genova.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“È come se non fossi mai andato via. È cambiato il centro sportivo: bello, all’avanguardia, ma c’è ancora chi mi ha visto crescere e mi vuole bene. È come quando torno a Latina. Lo so, nel calcio si dice spesso, ma il Genoa è davvero casa mia, parlano i fatti“.

L’esperienza alla Juve.

“Alla Juve ho capito che finché giochi devi vivere solo per il calcio“.

Foto: sito ufficiale Genoa