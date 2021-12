Perin: “Felice per l’esordio in Champions. Serata perfetta, vittoria e primo posto”

Mattia Perin, portiere della Juventus ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Malmoe e il suo esordio in Champions League.

Queste le sue parole: “Sapevamo che dovevamo fare il nostro, vincere come ci aveva detto il mister, solo dopo ci dovevamo concentrare sul Chelsea. È andata bene e abbiamo avuto fortuna, siamo stati bravi a crearcela e sono felice per il primo posto. Sono contento per l’esordio in Champions, a 29 anni. Era un mio obiettivo e ci sono arrivato. Sono felice. Adesso pensiamo a partita dopo partita in campionato, cerchiamo di mettere in campo ottime prestazioni. Quelle e l’atteggiamento possiamo controllarle, i risultati no. Tireremo le somme a marzo o aprile, ora pensiamo a una gara alla volta”.

Foto: Twitter Juve