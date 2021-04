Perin e il suo futuro: “Qualunque apprezzamento fa piacere, sono ambizioso”

Il portiere del Genoa, Mattia Perin, si racconta in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. L’estremo difensore ha spiegato le sue motivazioni per il futuro con la maglia rossoblù. “Qualunque apprezzamento fa piacere. Ho 28 anni e dieci stagioni di Serie A alle spalle. Sono morto e risorto un po’ di volte, questa sarebbe l’ennesima. Sono ambizioso e non so cosa mi riserva il futuro, prenderò quello che la vita mi darà. Sono contento di essere diventato importante per questo Genoa. Contro il Benevento ho superato le 200 presenze con questo club e assieme a Criscito siamo pronti a scrivere altre pagine importanti”

Su Ballardini. “Con lui abbiamo migliorato in fase difensiva. Subiamo poco e questo fa la differenza. Il valore aggiunto è però l’atteggiamento, ora pensiamo a chiudere in fretta il discorso salvezza”.

FOTO: Sito Genoa