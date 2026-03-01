Perin: “Ci possono dire tutto sul piano tecnico e fisico, ma nulla sul piano dell’anima e del carattere”

01/03/2026 | 23:50:51

Mattia Perin ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio contro la Roma.

Queste le parole del portiere della Juventus: “Sicuramente dimostriamo che abbiamo anima e carattere. Nel primo tempo stavamo dominando, se riuscissimo a diventare più concreti non dovremmo fare queste rimonte. Ci possono dire tutto sul piano tecnico e fisico, ma non sul piano dell’anima e del carattere”.

Foto: sito Juventus