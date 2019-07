Perin-Benfica, il sì (confermato) dopo sei giorni. Ora l’offerta…

Lo scorso weekend vi avevamo svelato come Mattia Perin avesse aperto al Benfica. Ora il sì è totale. Il Porto inseguiva e continua a inseguire, molto difficile che possa ribaltare. Perin ha accettato perché non vuole perdere un altro anno, pur sapendo che avrà bisogno ancora di qualche mese abbondante per tornare a disposizione dopo il recente infortunio. Il Benfica era partito da una valutazione bassa, ora è salito a 10 milioni più bonus e può salire ancora. La Juve ovviamente ha aperto, ma non vuole rimetterci rispetto all’operazione fatta con il Genoa.

Foto Twitter personale Perin