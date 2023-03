Perilli dopo l’esordio: “Ancora non ci credo. Abbiamo dimostrato che per la salvezza ci siamo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Simone Perilli, portiere dell’Hellas Verona, ha così parlato dopo il suo esordio in Serie A contro lo Spezia: “Ancora non ci credo, è quello che ho sognato fin da bambino. Non è stato facilissimo all’inizio, era una partita molto importante per noi. La più difficile è stata la parata alla fine, se prendevamo gol diventa difficile la corsa salvezza. Abbiamo dimostrato che ci siamo”.

Foto: Instagram Perilli